Vəfat edən yoldaşına görə müavinət təyin edildi,

Qadının almalı olduğu sosial müavinət, dünyasını dəyişmiş ərinin birinci həyat yoldaşının hesabına köçürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, Ordubadda yaşayan Gülnar Əsgərova deyir ki, yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra - 2023-cü ildə azyaşlı qızı ilə ona sosial müavinət təyin edilib. Hesabında pul görünsə də, 6 ay sonra kartından pul çıxarmaq istəyəndə həmin məbləğin orda olmadığını görüb. Gülnar Əsgərova iddia edir ki, onun adına təyin olunan müavinət Ədliyyə Nazirliyinin sistemindəki xəta səbəbindən səhvən ərinin 1-ci həyat yoldaşının adına olan bank kartına köçürülüb.

O iddia edir ki, müəyyən cəhdlərdən sonra həmin 2 min manatın bir qismini geri qaytara bilib. Ancaq məbləğın yarıdan çox hissəsini geri ala bilmir.

