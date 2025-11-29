"Köpü olan kişi, uşağı dərs oxumayan valideyn təcili yardım çağırır" - VİDEO
Yeməkdən sonra köpən kişi doğuş sancısı adı ilə, digəri isə sayğaca balans yükləmək üçün təcili tibbi yardım çağırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu ilin 10 ayında Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri üzrə 39 min 325 əsassız çağırış qeydə alınıb.
Bəzi şəxslər səhhətindəki narahatlığı fərqli formada qələmə verib. Hətta tibb sahəsinə aid olmayan çağırışlar da qeydə alınıb.
Hətta başqasına təzyiq məqsədilə şəkil çəkdirmək üçün təcili tibbi yardım çağıranlara da rast gəlinib.
Mərkəzdən bildirildi ki, vətəndaşlardan yalnız həqiqətən tibbi yardıma ehtiyac olduqda 103 xidmətinə müraciət etmək xahiş olunur.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
