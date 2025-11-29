https://news.day.az/azerinews/1798673.html "Arka Sokaklar"ın Tunçu vəkil oldu - FOTO "Arka Sokaklar" serialında Mesutun oğlunu canlandıran Kahramanmaraşlı aktyor Kerimhan Duman (TUNÇ) ali təhsilini uğurla başa vuraraq vəkil adına layiq görülüb. Day.Az xəbər veirr ki, gənc aktyor həm sənət fəaliyyətini davam etdirir, həm də hüquq sahəsində karyera qurur.
"Arka Sokaklar"ın Tunçu vəkil oldu - FOTO
"Arka Sokaklar" serialında Mesutun oğlunu canlandıran Kahramanmaraşlı aktyor Kerimhan Duman (TUNÇ) ali təhsilini uğurla başa vuraraq vəkil adına layiq görülüb.
Day.Az xəbər veirr ki, gənc aktyor həm sənət fəaliyyətini davam etdirir, həm də hüquq sahəsində karyera qurur.
Məlumata görə, Kerimhan Duman artıq rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən uğurlu bir vəkildir.
