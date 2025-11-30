Sərhəd qoyan insanlar niyə daha cəlbedicidir? – Mütəxəssisin şərhi
Amerikalı psixoloq Mark Trevers münasibətlərdə sərhəd qoymağın əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, yerində və aydın şəkildə deyilən "yox" bəzən "bəli"dən daha çox hörmət və cazibə yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun "Forbes" üçün yazdığı məqalədə vurğulanır ki, insanın öz mövqeyini itirmədən, emosional təzyiq altında qalmadan "yox" deməsi həm qarşı tərəfin münasibətinə, həm də əlaqənin ümumi gedişatına müsbət təsir göstərir.
Trevers qeyd edir ki, bir çox insanı uşaqlıqdan yumşaq, həddindən artıq uyğunlaşan və razılaşmağa meyilli olmağa alışdırıblar. Bu isə uzunmüddətli münasibətlərdə gözlənilməz nəticələr yaradır: sərhəd qoya bilməyən tərəf zamanla emosional yüklənir, özünü dəyərsiz hiss edir və təkrar-təkrar güzəştə getdiyi insandan uzaqlaşmağa başlayır. Onun sözlərinə görə, davamlı özünü qurban vermə davranışı müəyyən müddətdən sonra emosional tükənməyə və qəfil partlayışlara gətirib çıxara bilir.
Psixoloq hesab edir ki, sakit, aydın və incitmə niyyəti olmadan "yox" deyə bilən insanlar daha sağlam münasibət qurur və məhz bu balanslı duruş onların cəlbediciliyini artırır.
Trevers partnyorun "yox"unun bəzən niyə "bəli"dən daha çox maraq oyatdığını üç səbəblə izah edir:
"Yox" yüksək özünəinamın göstəricisidir
Psixoloqun fikrincə, özünü günahkar hiss etmədən və izahata ehtiyac duymadan sərhəd qoymaq emosional dayanıqlığın əlamətidir. "Brain Sciences" jurnalında yer alan araşdırmalar da göstərir ki, sağlam bağlanma növünə sahib insanlar stresli vəziyyətlərdə belə sabit davranırlar. Bu sabitlik münasibətlərdə güvən hissini artırır və qarşı tərəfdə təbii cazibə yaradır.
"Yox" verilən "bəli"ni daha dəyərli edir
Trevers yazır ki, hər şeyə razı olan insanın nə istədiyini anlamaq çətindir. Münasibətlərdə müəyyən kontrast olduqda, qarşı tərəfdən gələn "bəli" daha real və səmimi görünür. Tədqiqatlara əsasən, nadir və hər zaman əlçatan olmayan şeylər beynimizdə daha yüksək qiymətləndirilir. Buna görə də sərhədlə verilmiş "yox", sonrakı "bəli"ni daha mənalı edir.
"Yox" münasibətdə emosional təhlükəsizlik yaradır
Mütəxəssis vurğulayır ki, sağlam münasibətlərin əsası sabitlik, qayğı və konfliktləri aydın şəkildə həll etmək bacarığıdır. Sərhəd qoymamaq, ilk baxışda uyğunluq təsiri yaratsa da, zamanla insanın şəxsi məkanını və fərdiliyini zəiflədir. Bu da qayğının qeyri-müəyyənləşməsinə, konfliktlərin anlaşılmaz hala düşməsinə və emosional bağlılığın sınmasına səbəb ola bilər. Treversə görə, "yox" demək tərəflərin bir-birinə siqnalıdır: "Mən varam, istəyim var və bunu qorumağa hazıram".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре