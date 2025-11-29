https://news.day.az/azerinews/1798733.html Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti postunda qalıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Gimnastikası məlumat yayıb. O, Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən 31-ci konqresdə səs çoxluğu ilə üçüncü dəfə prezident seçilib.
Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib
Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti postunda qalıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Gimnastikası məlumat yayıb.
O, Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən 31-ci konqresdə səs çoxluğu ilə üçüncü dəfə prezident seçilib.
Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov Avropa Gimnastikasına 2017-ci ildən rəhbərlik edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре