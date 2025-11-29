https://news.day.az/azerinews/1798755.html Ağ Evin saytında yerli KİV-in "şərəf" lövhəsi yaradılıb ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ağ Evin rəsmi saytında virtual rüsvayçılıq (şəxsi nüfuzun sarsılması) lövhəsini yaradıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bəyan edib.
Ağ Evin saytında yerli KİV-in "şərəf" lövhəsi yaradılıb
ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ağ Evin rəsmi saytında virtual rüsvayçılıq (şəxsi nüfuzun sarsılması) lövhəsini yaradıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bəyan edib.
Məlumata görə, həmin lövhəyə iddiaya görə həqiqətə uyğun olmayan xəbər materialları dərc etmiş və ya yayımlamış KİV-lərin adları qeyd olunub.
"Tramp administrasiyası feyk xəbərlərə görə indi həmişəkindən daha çox məsuliyyətə cəlb edir", - o, "X" səhifəsində yazıb.
Rüsvayçılıq lövhəsində "The Washington Post" qəzeti, "Axios" portalı və CNN telekanalı kimi məşhur KİV-lərin adları da yer alır.
