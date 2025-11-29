https://news.day.az/azerinews/1798776.html Tramp Venesuela üzərindəki hava məkanının bağlandığını elan edib Venesuela üzərindəki hava məkanı bağlıdır. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb. "Bütün aviaşirkətlər, pilotlar, narkotik qaçaqmalçıları və insan qaçaqmalçıları, xahiş edirik, nəzərinizə alın ki, Venesuela üzərindəki hava məkanı tamamilə bağlıdır", - deyəo bildirib.
Tramp Venesuela üzərindəki hava məkanının bağlandığını elan edib
Venesuela üzərindəki hava məkanı bağlıdır.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bütün aviaşirkətlər, pilotlar, narkotik qaçaqmalçıları və insan qaçaqmalçıları, xahiş edirik, nəzərinizə alın ki, Venesuela üzərindəki hava məkanı tamamilə bağlıdır", - deyəo bildirib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl bir neçə xarici aviaşirkət Venesuelaya uçuşları dayandırıb. Bu, ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının ötən həftənin sonlarında Karakasdakı Mayketiya Hava Limanı yaxınlığında potensial məlumat sızması ilə bağlı xəbərdarlığından sonra baş verdi.
