Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb

Türkiyənin Afyonkarahisar şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, Dinar rayonunda sərnişin avtobusunun yolun kənarına aşması nəticəsində iki nəfər həlak olub, 21 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.