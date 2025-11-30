Trampın iqamətgahı üzərində hava məkanını pozan təyyarəyə F-16 qırıcısı qaldırılıb
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcısı 29 noyabrda mülki təyyarənin keçmiş prezident Donald Trampın Florida ştatının Palm Biç şəhərində yerləşən iqamətgahı üzərindəki məhdud hava məkanına daxil olmasından sonra havaya qalxıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə barədə Şimali Amerika Aerokosmik Müdafiə Komandanlığı məlumat yayıb.
Açıqlamada bildirilib ki, F-16 qırıcısı müvəqqəti məhdudlaşdırılmış hava məkanını pozan mülki təyyarəni ələ keçirib və hava gəmisinin ərazidən təhlükəsiz şəkildə uzaqlaşdırılması təmin edilib.
Hadisə ABŞ-nin şərq sahili vaxtı ilə saat 16:20-də (Bakı vaxtı ilə 30 noyabr, saat 01:20) baş verib. Komandanlıq həftə ərzində bir neçə oxşar hava məkanı pozuntusunun qeydə alındığını bildirib.
