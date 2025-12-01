Bu məşqin 1 dəqiqəsi gəzməkdən 6 dəfə daha təsirlidir
Hərəkət, uzun və sağlam həyatın ən vacib elementlərindən biridir. Lakin yeni bir araşdırma göstərir ki, idmana uzun saatlar ayırmaq həmişə zəruri deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, Nature Communications jurnalında dərc olunan yeni elmi araşdırma, yalnız 1 dəqiqə yüksək intensivlikli məşqin, yürüş kimi yüngül fəaliyyətlərdən çox daha güclü təsir göstərdiyini ortaya qoyub.
Tədqiqat göstərir ki, bir dəqiqəlik yüksək intensiv məşq təxminən 8 dəqiqə orta intensivlikli və 53-156 dəqiqə yüngül tempdə (məsələn, yürüş) fəaliyyətə bərabər fayda verir.
Yüksək intensiv məşqlərə aşağıdakılar daxildir:
- Sürətli yürüş, qaçış, sürətli velosiped sürmə
- Pilləkən qalxma
- Tullanma hərəkətləri, ip atlama
- Rəqs, step aerobik
- HIIT məşqləri
- Ağır yük daşımaq və ya intensiv bağ işləri
Araşdırma komandası, orta yaşı 61 olan 73 min nəfərdən 7 gün boyunca 24 saat aktivlik sensorları ilə məlumat toplayıb. Nəticələr göstərir ki, ürək sağlamlığı və böyük kardiovaskulyar xəstəlik riskləri baxımından yüksək intensiv məşqlər yürüşə nisbətən təxminən 6 dəfə daha təsirlidir.
Qısa müddətli intensiv fəaliyyət əvvəlcədən də tip 2 diabet, ürək xəstəlikləri, insult və bəzi xərçəng növləri riskini azaltdığı üçün tövsiyə olunurdu. Bu yeni tədqiqat isə yüksək intensiv məşqlərin sağlamlığa güclü təsirini bir daha təsdiqləyir.
Araşdırma müəllifləri bildirirlər ki, nəticələr xüsusilə zamanı məhdud və ya xəstəlik riski yüksək şəxslər üçün əhəmiyyətlidir. Ekspertlər qısa müddətli sürətli yürüş və ya digər yüksək temp fəaliyyətlərlə gündəlik rutinlərə təsirli məşq əlavə etməyin mümkün olduğunu vurğulayırlar.
ABŞ-də 3293 yetkinlə aparılmış başqa bir araşdırma da bunu dəstəkləyir: gündə ortalama 1,1 dəqiqə intensiv fəaliyyət, erkən ölüm riskini 6 il ərzində 38% azaldıb.
Yeni başlayanlar, xüsusilə yüksək intensivliyə keçməzdən əvvəl həkim və ya ixtisaslı məşqçi ilə məsləhətləşməlidir.
Proqram fərdi sağlamlıq vəziyyətinə uyğun tənzimlənməlidir.
Yüksək intensiv məşqlər güclü təsir göstərsə də, yürüş hələ də vacibdir: əzələ kütləsini, çevikliyi və hərəkət qabiliyyətini qoruyur, yuxu keyfiyyətini artırır, qan təzyiqi və stresi azaldır.
