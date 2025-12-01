Sağlamlıq Hamam dəsmalı istifadə edən bütün ailələrə xəbərdarlıq
Gündəlik həyatda mütəmadi istifadə olunan hamam dəsmalları ilə bağlı mütəxəssislər ciddi xəbərdarlıq edib. Təhlükəsizlik və təmizlik məqsədilə istifadə olunan bu dəsmallar, əslində, diqqət yetirilmədikdə müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, mütəxəssislər bildirir ki, xüsusilə qış aylarında havaların soyuması və evlərin daha az havalandırılması nəticəsində hamamda hava uzun müddət nəm qalır. Bu isə dəsmallarda bakteriya artımını sürətləndirir. Ona görə də dəsmalların nəmli vəziyyətdə qalmasına yol verilməməli, tam qurumasına xüsusi diqqət göstərilməlidir.
Böyük Britaniyadakı mütəxəssislər dekabr ayından etibarən ailələrə "dəsmalı maksimum 3 istifadədən sonra yumaq" qaydasına əməl etməyi tövsiyə edib. Çünki qış mövsümündə nəm qalan dəsmallar qısa müddətdə bakteriya, kif və maya üçün ideal mühitə çevrilir.
Life Pro mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir ki, gigiyenaya diqqət göstərilmədiyi halda nəm dəsmallar E.coli, Staphylococcus, kif və göbələk kimi mikroorqanizmlərin sürətlə çoxalması üçün əlverişli mühit yaradır. Nəm, bədən yağları və ölü dəri hüceyrələri bu mikroorqanizmlərin dəsmal liflərinə yerləşməsini daha da asanlaşdırır.
2023-cü ildə aparılan araşdırmalar göstərib ki, təmiz görünən dəsmallar belə özünəməxsus mikrobioloji topluluğa malikdir və bu topluluğun tərkibi geyim və çarpayı örtüklərindən xeyli fərqlənir. İnsanlar isə çox vaxt dəsmalların üzərində toplanan bu mikrobların fərqində olmadan onlardan günlərlə istifadə edir. Bədəni qurulayarkən mikroblar dəsmala keçir və dəsmal nəm qaldıqca orada çoxalmağa davam edir.
Ekspertlərə görə, xüsusilə aşağıdakı qruplar üçün risk daha yüksəkdir:
- Quruluq və ekzema problemi olanlar
- Dərisində çat və zədələnmə olanlar
- İmmuniteti zəif olan şəxslər
Sağlam yetkinlərdə də yüngül infeksiyalar ola bilər, lakin qış aylarında immunitetin zəifləməsi bəzi halların ciddi xəstəliklərə çevrilməsinə səbəb ola bilər.
Dəsmallar təkcə bakteriya deyil, mikroskopik nəcis qalıqları və bədən mayeləri də toplaya bilər. Dəsmal yenidən istifadə ediləndə bu maddələr göz, burun, ağız və əllə təmas edir. Bu isə norovirus, MRSA və ciddi E.coli infeksiyaları kimi təhlükəli mikroblara yoluxma riskini artırır.
Life Pro mütəxəssisləri qış aylarında ev daxilində gigiyenaya daha çox diqqət göstərilməsini tövsiyə edir. Çünki ciddi infeksiyaların həm müalicəsi çətindir, həm də baha başa gəlir.
Dəsmalları daha təhlükəsiz istifadə etmək üçün:
- Dəsmalları ən gec 3 istifadədən bir yuyun.
- Yaxşı havalandırılan yerdə tam qurumağını təmin edin.
- Mümkünsə, hamamın pəncərəsini bir qədər açıq saxlayın.
- Dəsmalları ailə üzvləri arasında paylaşmayın.
- Kif iyi gələn və ya quruduqdan sonra belə nəm qalan dəsmalları dəyişdirin.
