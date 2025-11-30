https://news.day.az/azerinews/1798901.html İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrində ölənlərin sayı 417-ə çatıb İndoneziyanın Sumatra adasında baş verən şiddətli daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 417 nəfərə çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İndoneziya Milli Axtarış və Xilasetmə Agentliyi yayıb. Bundan əvvəl 303 ölüm hadisəsi bildirilmişdi.
Təbii fəlakətə ötən həftənin sonundan bəri bölgədə davam edən güclü yağışlar səbəb olub. Sel suları yaşayış binalarına, yollara və infrastruktura ziyan vurub və xilasedicilərin ən çox zərər çəkmiş ərazilərə çatmasına mane olub.
