Bu ərazidə 48 minə studiya, 69 minə iki, 87 minə üç, 118 minə dörd otaqlı mənzillər - SATIŞ BAŞLAYIR
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Binəqədi Yaşayış Kompleksi üzrə mənzillərin satışını həyata keçirir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) mətbuat katibi Diana Dadaşova Binəqədi Yaşayış Kompleksinə media-tur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, sözügedən kompleksdə 204 mənzil satışa çıxarılır:
"Ümumilikdə Binəqədi yaşayış kompleksi 9 və 12 mərtəbəli olmaqla 28 yaşayış binasından ibarətdir. Bu binalarda 1398 mənzil olacaq. Bu kompleksin ərazisində yaşayış yerləri ilə yanaşı 80 yerlik bir uşaq başçası, 960 şagird yerlik ümumtəhsil müəssisəsinin, həmçinin, sosial-məişət obyektlərinin, istirahət guşələrinin də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub".
Qurum rəsmisi mənzillərin satışına 3 dekabr saat 11:00-da başlanacağını və 12 dekabr saat 11:00-dək davam edəcəyini qeyd edib:
"Üç dekabrda həyata keçiriləcək güzəştli mənzillərin satışı zamanı Binəqədi yaşayış kompleksi ilə yanaşı Hövsan yaşayış kompleksinin birinci və ikinci mərhələsi, Sumqayıt və Lənkəran yaşayış kompleksləri, yeni layihəmiz olan Yevlax və Şirvan yaşayış komplekslərinin də satışı həyata keçiriləcək. Bu elan çərçivəsində 627 mənzil satışa çıxarılacaq. Mənzillərin əldə edilməsi elektron hökumət portalı üzərindən həyata keçirilir. Gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi 9 dekabr tarixindən başlayacaq və 12 dekabr tarixinədək davam edəcək. Vətəndaşlar bu mənzilləri həm öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə, həm də güzəştli ipoteka vasitəsilə də əldə edə bilərlər".
