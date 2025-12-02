Azərbaycanda Sabiq nazir

Azərbaycanın 1991-1992-ci illərdə taxıl məhsulları naziri olmuş Zakir Abdullayev vəfat edib.

Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, o, 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Zakir Hilal oğlu Abdullayev vaxtilə Ali Sovetin deputatı da olub. 1991-ci ildə Ayaz Mütəllibov tərəfindən nazir vəzifəsinə təyin edilən Z.Abdullayev bir il sonra Əbülfəz Elçibəy tərəfindən işdən azad edilmişdi.