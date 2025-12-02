https://news.day.az/azerinews/1799220.html Azərbaycanda Sabiq nazir VƏFAT ETDİ Azərbaycanın 1991-1992-ci illərdə taxıl məhsulları naziri olmuş Zakir Abdullayev vəfat edib. Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, o, 84 yaşında dünyasını dəyişib.
Azərbaycanda Sabiq nazir VƏFAT ETDİ
Azərbaycanın 1991-1992-ci illərdə taxıl məhsulları naziri olmuş Zakir Abdullayev vəfat edib.
Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, o, 84 yaşında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Zakir Hilal oğlu Abdullayev vaxtilə Ali Sovetin deputatı da olub. 1991-ci ildə Ayaz Mütəllibov tərəfindən nazir vəzifəsinə təyin edilən Z.Abdullayev bir il sonra Əbülfəz Elçibəy tərəfindən işdən azad edilmişdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре