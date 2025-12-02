Metroda ölüm hadisəsi oldu

Bakı sakini metroda ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 1-də metronun Əhmədli stansiyasında qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini 1966-cı il təvəllüdlü Elçin Babəli oğlu Babayev metroda infarktdan vəfat edib.

Araşdırma aparılır.