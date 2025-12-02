https://news.day.az/azerinews/1799235.html Metroda ölüm hadisəsi oldu Bakı sakini metroda ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 1-də metronun Əhmədli stansiyasında qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini 1966-cı il təvəllüdlü Elçin Babəli oğlu Babayev metroda infarktdan vəfat edib. Araşdırma aparılır.
