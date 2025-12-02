Azərbaycanda yumurtanın qiyməti bahalaşıb? - AÇIQLAMA
Son günlər Azərbaycanda yumurtanın bahalaşması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bəs yayılan xəbərlər nə qədər doğrudur?
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı "Azərbaycan Quş əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası" İctimai Birliyinin sədri Mürvət Həsənli Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, hazırda supermarketlərdə sadəcə kənd yumurtası bahalaşıb.
O qeyd edib ki, buna səbəb kənd yumurtası sayının soyuq havalarda azalmasıdır.
"Bu proses hər il belə olur. Yayda təxminən gündəlik 1 milyonadək istehsal olunan bu növ yumurta hazırda 300000-dək saydadır. Bu da tələbata uyğun olaraq kənd yumurtasının bahalaşmasına səbəb olur. Mart ayından yumurtanın qiymətində yenidən azalma müşahidə ediləcək. Sənaye məqsədli intensiv satışa çıxarılan yumurtanın qiymətində isə heç bir bahalaşma müşahidə edilmir".
M.Həsənli bildirib ki, sənaye üsulu ilə istehsal olunan yumurtanın bir ədədinin qiyməti hazırda 16-19 qəpik aralığında dəyişir. 16 qəpiyə ağ, 19 qəpiyə isə çəhrayı yumurtalar satılır.
O qeyd edib ki, Azərbaycana yumurta idxal olunmur, çünki qonşu dövlətlərdə bu məhsulun qiyməti çox bahadır.
"Məsələn, Türkiyədə yumurtanın 1 ədədinin qiyməti 27 qəpik, Gürcüstanda 24 qəpik, İranda 24 qəpik, Rusiyada 22 qəpik, Belarusiyada 21 qəpik, Avropa ölkələrində 45 qəpik, Amerikada isə 1 manat dəyərindədir. Bu qiymətlər də Azərbaycanla müqayisədə çox bahadır deyə ölkəmizə yumurta idxal olunmur".
M.Həsənli noyabr ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə yumurta ixrac edilmədiyini qeyd edib.
"Ötən aylaradək Amerika və Yaxın Şərq ölkələrinə yumurta ixrac edilib. Hazırda Azərbaycan əhalisinin yumurtaya olan gündəlik tələbatı 4 milyon 600000 ədəddir",-deyə o əlavə edib.
