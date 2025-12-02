Yuxusuz sürücülərin törətdikləri ağır qəzaların ANBAAN VİDEOsu
Sürücülərin yorğun, yuxusuz halda avtomobil idarə etməsi yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biridir. Təqdim olunan videogörüntülər bir daha deməyə əsas verir ki, belə hallar dəfələrlə neçə-neçə insanın həyatına son qoyan ağır qəzalarla nəticələnib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) məlumat yayıb.
"BDYPİ tərəfindən bu barədə çağırışların edilməsinə, zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hələ də sürücülər arasında yorğun, yuxusuz, iş və istirahət rejiminə əməl etmədən sükan arxasında əyləşənlər tapılır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin həyata keçirdiyi növbəti tədbir zamanı da sürücülərlə bu mövzuda zəruri izahat işləri, maarifləndirici söhbətlər aparılıb.
Xüsusilə yük və sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərə iş və istirahət rejiminə əməl etməyin vacibliyi xatırladılıb, iki-üç saatlıq fasiləsiz hərəkətdən sonra qısamüddətli istirahət etməyin əhəmiyyəti izah olunub, zəruri tövsiyələr verilib.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən bu qəbildən olan tədbirlər davamlı olaraq təşkil ediləcək", - məlumatda bildirilib.
