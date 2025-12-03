Kimlər güzəştli mənzil əldə edə bilər?

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) hər il müxtəlif ərazilərdə vətəndaşlara güzəştlə mənzillər təqdim edir.

Bəziləri bu imkandan yararlansa da, bəzi vətəndaşlar mənzil sahibi ola bilmir.

Bəs güzəştlə mənzil əldə etmək hüququna malik olan şəxslər  kimlərdir?

Day.Az həmin şəxslərin siyahısını təqdim edir: 