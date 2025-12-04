Gənclik iksiri hazırlandı - Ömrü iki dəfə uzadır
ABŞ gənclik iksiri yaradıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vəd olunan məlumata görə ABŞ-nin Immorta Bio şirkəti tərəfindən hazırlanan SenoVax vaksini yaşlanma prosesini ləngitmək məqsədi daşıyır. Vaksin yaşlanan hüceyrələri hədəf alaraq onların orqanizmdə yığılmasının qarşısını almaqla xəstəliklərin və yaşlanmanın gecikdirilməsini vəd edir. Lakin rusiyalı immunoloq, MFTİ-nin Genom Mühəndisliyi laboratoriyasının rəhbəri Pavel Volçkov bu iddiaları şübhə altına alıb.
Onun sözlərinə görə, vaksin əslində yaşlanmanı sürətləndirə bilər. "Biz demək olar ki, 99 faizimiz köhnə hüceyrələrdən ibarətik. Vaksinin hansı hüceyrələri məhv edəcəyi, hansını saxlaya biləcəyi aydın deyil. Əgər yaşlanmış hüceyrələri kütləvi şəkildə öldürsək, bu, kök hüceyrələrin potensialının daha tez tükənməsinə səbəb ola bilər və nəticədə orqanizm daha sürətlə yaşlanar", - deyə Volçkov izah edib.
Mütəxəssis qeyd edir ki, yaşlanma əsasən kök hüceyrələrin bərpa potensialının azalması ilə bağlıdır. Yəni problem yalnız yaşlanan hüceyrələrin yığılmasında deyil, yeni sağlam hüceyrələrin formalaşmasının zəifləməsindədir.
Qeyd edək ki, Immorta Bio şirkəti SenoVax üzrə beynəlxalq patent üçün müraciət edib. Hazırda preparat yalnız siçanlar üzərində sınaqdan keçirilib və heyvanlarda ömrün 100 faizdən çox uzadıldığı qeyd olunur. İnsanlarda klinik sınaqlar hələ başlanmayıb və ekspertlər vurğulayır ki, hazırkı nəticələr insan orqanizminə tətbiq edilə bilməz və vaksinin təsirləri hələ tam məlum deyil.
