Azərbaycanlıların gündəlik səhər vərdişi xərçəng yaradır
Bal yeyən xərçəng xəstəliyinə tutula bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər.
Araşdırmalar nəticəsində müəyyənləşdirilib ki, dünyanın ən sağlam qidalarından olan bal belə düzgün formada qəbul edilmədikdə ağır xəstəliyin inkişafına gətirib çıxara bilər.
Belə ki, bal 40 dərəcədən yuxarı temperaturlu içki ilə qarışdırıldıqda keyfiyyətini itirir, 60 dərəcədən yuxarı temperaturda isə ümumiyyətlə orqanizm üçün zəhərə çevrilir.
Azərbaycanlıların da balı çayla içdiyini nəzərə alsaq, çox qaynar çayla bal içməyin böyük risk daşıdığını deyə bilərik.
Qeyd edək ki, insan üçün rahat içilən çayın temperaturu təxminən əlli beşdən altmış beş dərəcəyə qədər olur. Bundan daha isti çay ağız və boğazı yandıra bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре