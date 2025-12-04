Zəhərlənmə riski - Kabak niyə təhlükəli ola bilər?
Həkimlər kabak (balqabaq növü) ilə bağlı ciddi təhlükələr barədə xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, toksikologiya üzrə mütəxəssis doktor Rayan Marino yalnız dadı acı olan kabakların zəhərlənmə riski yaratdığını bildirib.
Onun sözlərinə görə, acı kabakların tərkibində cucurbitacin adlı maddə olduqca yüksək olur. Bu birləşmə bəzi xəstəliklərin iltihabın, xərçəng və 2-ci tip diabetin müalicəsində istifadə olunsa da, çiy halda və yüksək dozada qəbul edildikdə insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır.
Marino qeyd edib ki, zəhərlənmə baş verməsi üçün çox az miqdarda belə toksin kifayətdir. İlk əlamətlər meyvənin yeyilməsindən cəmi bir neçə dəqiqə və ya saat sonra ortaya çıxır. Bu simptomlara mədə qişasının zədələnməsi, güclü qusma, ishal, daxili qanaxma və bəzən damar divarlarında zədələnmə daxildir.
Ekspertin sözlərinə görə, əksər hallarda zəhərlənmə yüngül keçir, lakin nadir hallarda ağır fəsadlar və hətta ölüm halları belə mümkündür.
Bununla belə, Marino insanların kabakdan tamamilə uzaqlaşmasını tövsiyə etmir, çünki tərəvəz çoxlu faydalı qida maddələri ilə zəngindir. O, sadəcə olaraq balqabağı bişirməzdən əvvəl kiçik miqdarda dadmağa çağırır ki, acılıq hiss olunarsa, məhsuldan istifadə edilməsin.
