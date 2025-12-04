https://news.day.az/azerinews/1799697.html Azərbaycan-Türkiyə XİN başçıları iqtisadi və ticarət əməkdaşlığını müzakirə ediblər - FOTO Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Vyanada keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüş keçiriblər. Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Vyanada keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüş keçiriblər.
Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirlər arasında köklü strateji müttəfiqlik, regional təhlükəsizlik sahəsindəki inkişaflar, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı, enerji və nəqliyyat bağlantısı layihələri, eləcə də çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.
Nazirlər Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığının bütün sahələrdə daha da gücləndirilməsinə dair birgə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyiblər.
