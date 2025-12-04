Elgiz ilk dəfə qızının otağını

Aparıcı Elgiz Əkbərin evindən görüntülərlər diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı ilk dəfə qızının otağını göstərərək izləyicilərin marağına səbəb olub.

Paylaşılan kadrlarda Elgiz Əkbər övladının otağındakı əşyaları, oyuncaqları və fotolarını bir-bir nümayiş etdirib.

İzləyicilər aparıcının ailəvi səmimi sözlərini müsbət reaksiyalarla qarşılayıblar.