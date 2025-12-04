https://news.day.az/azerinews/1799703.html Elgiz ilk dəfə qızının otağını GÖSTƏRDİ - VİDEO Aparıcı Elgiz Əkbərin evindən görüntülərlər diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı ilk dəfə qızının otağını göstərərək izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşılan kadrlarda Elgiz Əkbər övladının otağındakı əşyaları, oyuncaqları və fotolarını bir-bir nümayiş etdirib.
