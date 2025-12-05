Ən təhlükəli beş alkoqollu içki açıqlandı
Alkoqollu içkilərin sağlamlığa təsiri ilə bağlı aparılan son araşdırmalar, bəzi içkilərin digərlərinə nisbətən daha ciddi risklər yaratdığını ortaya çıxarıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər xüsusilə tərkibinin yüksək olması, istehlak sürəti və orqanizmə təsir gücünə görə beş ən təhlükəli içkini müəyyənləşdiriblər.
Saf spirt tərkibli içkilər (96%-lik spirt)
Tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulsa da, bəzi insanlar tərəfindən yanlış istifadəsi ölümcül nəticələrə səbəb ola bilər. Kiçik həcmdə belə orqanizmi yandırır, qaraciyəri sürətlə zədələyir.
Abşeron və digər ev istehsalı spirtlər
Evdə hazırlanmış spirtli içkilər metil spirti qarışığı ehtimalına görə ən riskli məhsullar sayılır. Zəhərlənmə, görmə itkisi və hətta ölüm hallarına təsadüf olunur.
Enerjili kokteyllər (enerji içkisi + spirt)
Bu qarışıq ürək ritmini pozur və mərkəzi sinir sistemini həddindən artıq stimullaşdırır. Effektləri gizlədir, sərxoşluğu hiss etdirmir və buna görə dozanın həddindən artıq qəbul riski artır.
Yüksək dərəcəli viskilər (50% və üzəri)
Spirt dərəcəsi yüksək olduğundan, az miqdarda belə bədəndə dehidrasiyaya, təzyiqin qalxmasına və qaraciyərdə kəskin yükə səbəb olur.
Ucuz keyfiyyətsiz araqlar
Kimyəvi qatqılar, keyfiyyətsiz istehsal və nəzarətsiz proses səbəbindən tərkibində təhlükəli maddələr ola bilər. Zəhərlənmə riski yüksəkdir.
