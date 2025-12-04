https://news.day.az/azerinews/1799814.html Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağırdır - Klinikadan açıqlama Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Mərkəzi Klinikadan məlumat verilib. Məlumata görə, şairin reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müalicəsi davam edir:
Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağırdır - Klinikadan açıqlama
Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Mərkəzi Klinikadan məlumat verilib.
Məlumata görə, şairin reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müalicəsi davam edir:
"Xronik böyrək çatmamazlığı kəskinləşməsi diaqnozu ilə hemodializ proseduru növbəti dəfə icra oluna bilər. Vəziyyəti ağır stabil olaraq qiymətləndirilir".
