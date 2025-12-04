https://news.day.az/azerinews/1799855.html Azərbaycan və Niderland arasında ikitərəfli əlaqələr müzakirə edilib - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası toplantısı çərçivəsində Niderland Krallığının xarici işlər, sığınacaq və miqrasiya naziri David Van Veel ilə görüş ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin əhəmiyyəti vurğulanıb, bu mexanizm vasitəsilə ikitərəfli əlaqələrin cari vəziyyəti və perspektivləri, eləcə də müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində əlaqələr və qarşılıqlı səfərlər müzakirə edilib.
