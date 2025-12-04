“Tramp Marşrutu”nun zamanında həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir – Ceyhun Bayramov
"Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu"nun zamanında həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Vyanada ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.
Nazir bildirib ki, bu multimodal bağlantılar marşrutu dəmir yolu, avtomobil yolu və digər kommunikasiyaları əhatə etməli və Ermənistan üçün qarşılıqlı bağlantı faydaları ilə birlikdə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz bağlantını təmin etməlidir.
"Dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, kommunikasiyaların açılmasının əhəmiyyəti təkcə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün dayanıqlı olmasına təsir göstərmir, daha geniş miqyasda böyük faydalar gətirir", - deyə o qeyd edib.
