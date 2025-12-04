Azərbaycan və Gürcüstan arasında yeni birgə layihələr müzakirə edilib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Botçorişvili ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Bildirilib ki, görüşdə nazirlər Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının müsbət dinamikasını yüksək qiymətləndirib, dostluq və qarşılıqlı dəstək ruhunda inkişaf edən münasibətlərin regional sabitlik və inkişaf baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar.
"Tərəflər enerji, nəqliyyat-logistika sahələrində əməkdaşlıq, elektrik enerjisi və yaşıl enerji üzrə yeni birgə layihələr, həmçinin mədəni və humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülh, sabitlik və rifahın təmin olunması istiqamətində səylər diqqət mərkəzində olub", - deyə paylaşımda bildirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре