Bakıda yeraltı keçiddə eskalator QIRILDI: Xəsarət alanlar var - VİDEO Paytaxtın Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsində, İncəsənət Gimnaziyasının qarşısındakı yeraltı keçiddə eskalator qırılıb. Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. TƏBİB-in məlumatına görə, insident təxminən saat 18:00 radələrində qeydə alınıb.
TƏBİB-in məlumatına görə, insident təxminən saat 18:00 radələrində qeydə alınıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib və xəsarət alan iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə təxliyə olunub.
