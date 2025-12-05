Bakıda yeraltı keçiddə eskalator QIRILDI:

Paytaxtın Yasamal rayonu, Mikayıl Müşfiq küçəsində, İncəsənət Gimnaziyasının qarşısındakı yeraltı keçiddə eskalator qırılıb.

Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

TƏBİB-in məlumatına görə, insident təxminən saat 18:00 radələrində qeydə alınıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib və xəsarət alan iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə təxliyə olunub.