Azərbaycan karbonsuzlaşdırma üzrə regionun liderinə çevrilir - AİB
Azərbaycan karbonsuzlaşdırma üzrə regionun liderinə çevrilməkdədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün AİB-in heyət rəhbəri və enerji məsələləri üzrə mütəxəssisi Kanqbin Çjen (Kangbin Zheng) AİB və Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) QSC çərçivəsində karbonsuzlaşdırma üzrə layihənin Bakıdakı təqdimatında etdiyi çıxışda deyib.
"Azərbaycanda karbonsuzlaşdırma üçün əlverişli biznes mühiti artıq bu gün yaradılıb. Burada hüquqi baza, siyasi zəmanətlər, fiskal stimullar, alqı-satqı mexanizmləri, bazara çıxış, həmçinin maliyyə və müqavilə qorunması nəzərdə tutulur. Regiondakı digər ölkələrlə müqayisədə, deyə bilərik ki, Azərbaycan hazırda liderliyə doğru addımlayır," - deyə o vurğulayıb.
Kanqbin Çjen qeyd edib ki, ADY karbonsuzlaşdırma sahəsinə güclü sadiqlik nümayiş etdirir və səmərəli tədbirlər həyata keçirir. ADY artıq müxtəlif metodları sınaqdan keçirib: günəş enerjisindən istifadə, elektrikləşdirmənin yenilənməsi və genişləndirilməsi ilə enerji səmərəliliyinin artırılması. 2024-cü il üçün davamlı inkişaf hesabatının dərc olunması ADY-nin fəaliyyəti və ilkin nəticələrini göstərmək üçün möhkəm əsas yaradıb.
"İndi bizim vəzifəmiz ADY-nin artıq əldə etdiyi nailiyyətləri daha da inkişaf etdirmək və prosesi sürətləndirməkdir. Burada məqsəd, artıq yaxşı həyata keçirilmiş işləri qiymətləndirmək, digər ölkələrdə nələrdən öyrənə biləcəyimizi müəyyən etmək və bunu növbəti beş il ərzində genişləndirməkdir," - deyə o əlavə edib.
AİB nümayəndəsinin sözlərinə görə, ADY-nin əsas istiqamətlərindən biri yük və sərnişin daşımalarının artırılmasıdır.
