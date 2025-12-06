32 yaşlı qadının qəhvə içdikdən sonra ürəyi dayandı
32 yaşlı qadın arıqladıcı qəhvə içdikdən sonra infarkt keçirərək intubasiya edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Əczaçıları Dərnəyi sosial mediada "təbii" və "bitki mənşəli" adı altında satılan qəhvələrlə bağlı ciddi xəbərdarlıq edib.
"Sağlamlığa qısa yol yoxdur. Sosial mediada satılan məhsullar maddələr mübadiləsini gücləndirdiyini iddia etsə də, ciddi sağlamlıq riskləri yaradır".
Bitki mənşəli qəhvə və çay kimi məhsullar zərərsiz deyil. Onlayn təqdim olunan "asan həllər" və "sehrli formulalar" insan sağlamlığını riskə atır.
Bu cür məhsullardan yalnız həkim və ya əczaçının məsləhəti ilə istifadə edilməlidir. Sağlamlığınızı riskə atmayın.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре