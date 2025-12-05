https://news.day.az/azerinews/1800221.html Biləsuvarda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb - FOTO Biləsuvar rayonunda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın cənub bürosunun xəbərinə görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "VAZ-21011" markalı minik avtomobili yük avtomobilinə çırpılıb.
Biləsuvarda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb - FOTO
Biləsuvar rayonunda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
APA-nın cənub bürosunun xəbərinə görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan "VAZ-21011" markalı minik avtomobili yük avtomobilinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində 4 nəfər - Cəlilabad rayon sakini, 1948-ci il təvəllüdlü Şamil Ataşov, 1958-ci il təvəllüdlü Səmayə Ataşova, 2010-cu il təvəllüdlü Həsən Nuriyev və 1978-ci il təvəllüdlü Kəmalə Ataşova xəsarət alıb.
Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
