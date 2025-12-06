2025 ən isti illərdən olub - Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı
Son 11 il, yəni 2015-2025-ci illər, 176 illik müşahidə rekordunda ayrı-ayrılıqda ən isti illər olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının (WMO) bu gün yaydığı hesabatda qeyd olunub.
Hesabata görə, 2025-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə orta səthə yaxın temperatur əvvəlki dövrün orta göstəricisindən 1,42 °C ± 0,12 °C yüksək olub. Yəni, 2025-ci il ən yüksək isti hava müşahidə olunan illərdəndir
İstiləşmə tendensiyasının qarşıdakı illərdə də davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Baş katibi Selest Saulo bildirib ki, bu misli görünməmiş yüksək temperatur istixana qazlarının səviyyələrində keçənilki rekord artımla birləşərək bu həddi aşmadan qlobal istiləşmənin qarşısını almaq vacibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре