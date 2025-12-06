https://news.day.az/azerinews/1800439.html Tofiq Musayevə yüksək vəzifə verildi - FOTO Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının İdarə Heyətində dəyişiklik edilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Tofiq Musayev federasiyanın vitse-prezidenti seçilib. Day.Az xəbər verir ki, Tofiq Musayev çıxış edərək göstərilən etimada görə təşəkkür edib və bu idman növünün inkişafı üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bildirib.
