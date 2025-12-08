https://news.day.az/azerinews/1800707.html Tofiq Bakıxanov 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Tofiq Bakıxanov 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
Tofiq Bakıxanov 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Tofiq Bakıxanov 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре