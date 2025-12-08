https://news.day.az/azerinews/1800821.html Aynur Dadaşovadan aparıcılara xəbərdarlıq Müğənni Aynur Dadaşova aparıcılara müraciət edib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "İncə səhər" proqramında onun adını qalmaqallı mövzularda hallandıranlara səslənib: "Qalmaqaldan qaçmışam. Efirdə aparıcılar adımı çəkir, ikibaşlı söz deyirlər. Özümə hörmət qoyuram, cavab vermirəm. Özünə baxsın sonra.
Aynur Dadaşovadan aparıcılara xəbərdarlıq
Müğənni Aynur Dadaşova aparıcılara müraciət edib.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "İncə səhər" proqramında onun adını qalmaqallı mövzularda hallandıranlara səslənib:
"Qalmaqaldan qaçmışam. Efirdə aparıcılar adımı çəkir, ikibaşlı söz deyirlər. Özümə hörmət qoyuram, cavab vermirəm. Özünə baxsın sonra. İstər müğənni, istər aparıcı haqqımda nəsə deyəndə cavab vermirəm. Deyirəm, bacarırsan yaxşılıq et. Nə qədər mənə daşla gəlirsinizsə, mən qarşısınıza aşla çıxıram. Susmağa çalışın, ən gözəl cavabdır".
