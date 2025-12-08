Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır - SİYAHI
Azərbaycanda dövlət qurumlarına məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.
Day.Az-an məlumatına görə, siyahıda ümumilikdə 81 ədəd müxtəlif nəqliyyat vasitəsi yer alıb.
Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 172-ci ildən 2022-ci ilədək, start qiyməti isə 800 manatdan başlayaraq 34 470 manatadək dəyişir.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.
3 fevral 2026-cı il tarixində tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:
|S/N
|Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
|Əlaqəli şəxs
|Nəqliyyat vasitəsinin markası
|Dövlət nömrə nişanı
|Buraxılış ili
|Start qiyməti (manatla)
|10% beh (manatla)
|1
|Azərbaycan Respublikasının Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti Qəbələ rayon Mənzil İstismar və Kommunal Müəssisələri Kombinatı
|İsayev Kamil 0505883999
|JAC XZL5I63ZYS3 xüsusi
|99JA072
|2011
|12600
|1260
|JAC XZL5I63ZYS3 xüsusi
|99JA071
|2011
|CGJ5164CXE- yük
|99JA019
|2012
|2
|Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
|Vahidov Aftandil 0703230085
|KHAZAR SD MİNİK
|10AO204
|2022
|12600
|1260
|3
|Azərbaycan Respublikası Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi
|Səmədov Hicran 0504916161
|CHEVROLET NIVA minik
|20AA455
|2007
|3690
|369
|4
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|QAZ-3308 Yük (ş.30840940)
|___
|2003
|44100
|4410
|QAZ-3308 Yük (ş.30840820)
|___
|2003
|URAL-4320 (ş.129198)
|___
|1989
|QAZ-3308 Yük (ş.50880151)
|___
|2004
|UAZ-31512 Minik (ș.606547)
|___
|2004
|KamAZ-43114 Yük (ș.52251525)
|___
|2005
|QAZ-33081 Yük (ș.50867787)
|___
|2004
|QAZ-33081 Yük (ș.1050883195)
|___
|2005
|QAZ-3308 Yük "SADKO" (ș.50880083)
|___
|2005
|UAZ-3962 (ș.130975)
|___
|2002
|QAZ-3308 (ş.50868463)
|___
|2004
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|QAZ-3308 (ş.50868200)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.50882109)
|___
|2005
|QAZ-3307 (ş.60901325)
|___
|2006
|QAZ-3307 (ş.60901317)
|___
|2006
|UAZ-3962 (ş.436881)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.50879610)
|___
|2005
|Qoşqu 1P-1,5 (ş.82395)
|___
|1981
|Qoşqu 1PP-10 (ş.2433)
|___
|1971
|Qoşqu 2PN-4 (ş.111316)
|___
|1976
|Qoşqu 2PN-10 (ş.830048)
|___
|1978
|QAZ-31105 Minik (ş.1333025)
|___
|2006
|QAZ-31105 minik (ş.41250798)
|___
|2004
|UAZ-31512 (ş.607070)
|___
|2004
|5
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|UAZ-3962 (ş.128472)
|___
|2002
|15570
|1557
|ZIL-131 (ş.416168)
|___
|1981
|MAZ-5334 (ş.78516)
|___
|1985
|URAL-43202 (KS-2573-2) (ş.050960)
|___
|1986
|KrAZ-255B (ş.223563)
|___
|1972
|Qoşqu 2-PN-2 (ş.172798)
|___
|1988
|Qoşqu 2-PP-13 (ş.83582)
|___
|1974
|6
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|Qoşqu 1-PN-1.5 (ş.91843)
|___
|1989
|10710
|1071
|UAZ-31512 (ş.129051)
|___
|2002
|Kraz-258 (ş.10640065)
|___
|1987
|Kraz-255 (ş.383192)
|___
|1980
|Tofaş (ş.01264277)
|___
|1999
|7
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|KamAZ-43101 (ş.2107458)
|___
|1999
|34470
|3447
|QAZ-3308 (ş.50882175)
|___
|2005
|QAZ-3308 (ş.50880443)
|___
|2005
|QAZ-3308 (ş.40860824)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858367)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858719)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858734)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40850778)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858945)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40859595)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40859587)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868248)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.50869057)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.30843497)
|___
|2003
|UAZ-31512 (ş.122899)
|___
|2001
|UAZ-3962 (ş.137601)
|___
|2002
|UAZ-3962 (ş.20137627)
|___
|2004
|UAZ-3962 (ş.133488)
|___
|2004
|UAZ-3962 (ş.20137611)
|___
|2004
|UAZ-3962 (ş.20130482)
|___
|2004
|UAZ-3962 (ş.137902)
|___
|2002
|8
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|QAZ-3308 (ş.30843369)
|___
|2003
|34110
|3411
|QAZ-3308 (ş.30842684)
|___
|2003
|QAZ-3308 (ş.40858867)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858303)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858813)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858882)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.40860658)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.30843060)
|___
|2003
|QAZ-3308 (ş.50868010)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868151)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.30839894)
|___
|2003
|QAZ-3308 (ş.50868905)
|___
|2004
|QAZ-3308 (ş.30844041)
|___
|2003
|QAZ-3308 (ş.40860405)
|___
|2004
|KamAZ-43101 Yük (ş.2125022)
|___
|2000
|9
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|Yarımqoşqu ODAZ -9370 (ş.93784)
|___
|1988
|1350
|135
|Qoşqu 2PN-2 (ş.7318)
|___
|1984
|Qoşqu 1P-1,5 (ş.5660)
|___
|1986
|10
|Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
|Əliyev Atabəy 0503014444
|ZL 08006 MOTOSİKL
|99L745
|2015
|800
|80
