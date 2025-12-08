Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır

Azərbaycanda dövlət qurumlarına məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.

Day.Az-an məlumatına görə, siyahıda ümumilikdə 81 ədəd müxtəlif nəqliyyat vasitəsi yer alıb.

Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 172-ci ildən 2022-ci ilədək, start qiyməti isə 800 manatdan başlayaraq 34 470 manatadək dəyişir.

 

Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.

3 fevral 2026-cı il tarixində tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Əlaqəli şəxs Nəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1 Azərbaycan Respublikasının Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti Qəbələ rayon Mənzil İstismar və Kommunal Müəssisələri Kombinatı İsayev Kamil 0505883999 JAC XZL5I63ZYS3 xüsusi 99JA072 2011 12600 1260
JAC XZL5I63ZYS3 xüsusi 99JA071 2011
CGJ5164CXE- yük 99JA019 2012
2 Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Vahidov Aftandil 0703230085 KHAZAR SD MİNİK 10AO204 2022 12600 1260
3 Azərbaycan Respublikası Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Səmədov Hicran 0504916161 CHEVROLET NIVA minik 20AA455 2007 3690 369
4 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi QAZ-3308 Yük (ş.30840940) ___ 2003 44100 4410
QAZ-3308 Yük (ş.30840820) ___ 2003
URAL-4320 (ş.129198) ___ 1989
QAZ-3308 Yük (ş.50880151) ___ 2004
UAZ-31512 Minik (ș.606547) ___ 2004
KamAZ-43114 Yük (ș.52251525) ___ 2005
QAZ-33081 Yük (ș.50867787) ___ 2004
QAZ-33081 Yük (ș.1050883195) ___ 2005
QAZ-3308 Yük "SADKO" (ș.50880083) ___ 2005
UAZ-3962 (ș.130975) ___ 2002
QAZ-3308 (ş.50868463) ___ 2004
Məhərrəmov İlyas 0707386161 QAZ-3308 (ş.50868200) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.50882109) ___ 2005
QAZ-3307 (ş.60901325) ___ 2006
QAZ-3307 (ş.60901317) ___ 2006
UAZ-3962 (ş.436881) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.50879610) ___ 2005
Qoşqu 1P-1,5 (ş.82395) ___ 1981
Qoşqu 1PP-10 (ş.2433) ___ 1971
Qoşqu 2PN-4 (ş.111316) ___ 1976
Qoşqu 2PN-10 (ş.830048) ___ 1978
QAZ-31105 Minik (ş.1333025) ___ 2006
QAZ-31105 minik (ş.41250798) ___ 2004
UAZ-31512 (ş.607070) ___ 2004
5 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 UAZ-3962 (ş.128472) ___ 2002 15570 1557
ZIL-131 (ş.416168) ___ 1981
MAZ-5334 (ş.78516) ___ 1985
URAL-43202 (KS-2573-2) (ş.050960) ___ 1986
KrAZ-255B (ş.223563) ___ 1972
Qoşqu 2-PN-2 (ş.172798) ___ 1988
Qoşqu 2-PP-13 (ş.83582) ___ 1974
6 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 Qoşqu 1-PN-1.5 (ş.91843) ___ 1989 10710 1071
UAZ-31512 (ş.129051) ___ 2002
Kraz-258 (ş.10640065) ___ 1987
Kraz-255 (ş.383192) ___ 1980
Tofaş (ş.01264277) ___ 1999
7 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 KamAZ-43101 (ş.2107458) ___ 1999 34470 3447
QAZ-3308 (ş.50882175) ___ 2005
QAZ-3308 (ş.50880443) ___ 2005
QAZ-3308 (ş.40860824) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858367) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858719) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858734) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40850778) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858945) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40859595) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40859587) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.50868248) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.50869057) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.30843497) ___ 2003
UAZ-31512 (ş.122899) ___ 2001
UAZ-3962 (ş.137601) ___ 2002
UAZ-3962 (ş.20137627) ___ 2004
UAZ-3962 (ş.133488) ___ 2004
UAZ-3962 (ş.20137611) ___ 2004
UAZ-3962 (ş.20130482) ___ 2004
UAZ-3962 (ş.137902) ___ 2002
8 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 QAZ-3308 (ş.30843369) ___ 2003 34110 3411
QAZ-3308 (ş.30842684) ___ 2003
QAZ-3308 (ş.40858867) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858303) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858813) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40858882) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.40860658) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.30843060) ___ 2003
QAZ-3308 (ş.50868010) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.50868151) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.30839894) ___ 2003
QAZ-3308 (ş.50868905) ___ 2004
QAZ-3308 (ş.30844041) ___ 2003
QAZ-3308 (ş.40860405) ___ 2004
KamAZ-43101 Yük (ş.2125022) ___ 2000
9 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 Yarımqoşqu ODAZ -9370 (ş.93784) ___ 1988 1350 135
Qoşqu 2PN-2 (ş.7318) ___ 1984
Qoşqu 1P-1,5 (ş.5660) ___ 1986
10 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Əliyev Atabəy 0503014444 ZL 08006 MOTOSİKL 99L745 2015 800 80
 