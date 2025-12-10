https://news.day.az/azerinews/1801381.html Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq - RƏSMİ Sabah bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq - RƏSMİ
Sabah bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Binəqədi rayonunda korroziyaya uğramış qaz xəttinin ləğv olunması və yeni çəkilmiş yerüstü xəttin mənbəyə qoşulması, Sabunçu rayonunda qeyri-yaşayış sahəsinə təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qaz təchizatında fasilə dekabrın 11-i saat 10:00-dan etibarən yaranacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре