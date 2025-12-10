https://news.day.az/azerinews/1801418.html Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə gedib Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində 11 dekabr tarixində Azərbaycan-Macarıstan Strateji Dialoqunun üçüncü iclasının, nazir Ceyhun Bayramov ilə Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto arasında və digər yüksək vəzifəli rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
