Stokholmda Nobel mükafatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib
Stokholmda Nobel mükafatlarının təntənəli təqdimetmə mərasimi baş tutub. Tutqun hava şəraitinə baxmayaraq, zal daxilində parlaq gecə geyimləri və gül kompozisiyalarının yaratdığı ab-hava bayram ovqatı formalaşdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, mərasim Nobel Fondunun sədri Astrid Söderberq Viddinqin nitqi ilə açıq elan olunub. O, çıxışında elmin bəşəriyyət üçün ümumi bir dil olduğunu xüsusi vurğulayıb.
Musiqi proqramı ilə müşayiət olunan mərasim zamanı Kral XVI Karl Qustav laureatlara medallar və diplomlar təqdim edib.
İlk olaraq fizika üzrə laureatlar Con Klark, Mişel H. Devore və Con M. Martinis mükafatlandırılıblar. Ardınca kimya, fiziologiya və ya tibb, ədəbiyyat və iqtisadiyyat sahələri üzrə qaliblər təltif olunublar. Tədbirdə kral ailəsinin üzvləri, siyasətçilər və Nobel Fondunun nümayəndələri də daxil olmaqla təxminən 1300 nəfər iştirak edib. İlk dəfə olaraq müxtəlif məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri də mərasimə qatılıblar.
Rəsmi hissədən sonra iştirakçılar Stokholm Bələdiyyə Binasına keçiblər. Burada onlar üçün xüsusi Nobel menyusu, əyləncə proqramı və rəqs mərasimi təşkil olunub.
