Meteohəssas insanlara xəbərdarlıq Dekabrın 12-də gözlənilən tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
