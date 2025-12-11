Meteohəssas insanlara xəbərdarlıq

Dekabrın 12-də gözlənilən tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib

Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.