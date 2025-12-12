Sabiq icra başçısı vəfat etdi

Ağsu rayonunun sabiq icra başçısı Sərdar Məmmədov vəfat edib.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, S. Məmmədov 80 yaşında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Sərdar Məmmədov uzun illər Ağsuda rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, 1991-1992-ci illərdə Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, 1990-1995-ci illərdə isə bu rayonun deputatı olub.