https://news.day.az/azerinews/1801816.html Sabiq icra başçısı vəfat etdi Ağsu rayonunun sabiq icra başçısı Sərdar Məmmədov vəfat edib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, S. Məmmədov 80 yaşında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Sərdar Məmmədov uzun illər Ağsuda rəhbər vəzifələrdə çalışıb.
Sabiq icra başçısı vəfat etdi
Ağsu rayonunun sabiq icra başçısı Sərdar Məmmədov vəfat edib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, S. Məmmədov 80 yaşında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Sərdar Məmmədov uzun illər Ağsuda rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, 1991-1992-ci illərdə Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, 1990-1995-ci illərdə isə bu rayonun deputatı olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре