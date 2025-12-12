https://news.day.az/azerinews/1801925.html Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8%-dən çox artıb Bu ilin yanvar-noyabr aylarında əhalinin gəlirləri 80,7 milyard manat olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bu göstərici nominal ifadədə 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,1 faiz artıb.
