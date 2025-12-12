https://news.day.az/azerinews/1801948.html Ucarda canavarlar kəndə hücum etdi Ucarda vəhşi heyvanlar kəndə hücum edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə gündüz saatlarında rayonun Alpout kəndində baş verib. Kənd sakini Şamil Hüseynovun fərdi təsərrüfatına sürü halında hücum edən canavarlar 6 baş qoyunu parçalayıb. Ev sahibinin dediyinə görə, ona təxminən 2500 manat maddi ziyan dəyib.
Ucarda canavarlar kəndə hücum etdi
Ucarda vəhşi heyvanlar kəndə hücum edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə gündüz saatlarında rayonun Alpout kəndində baş verib. Kənd sakini Şamil Hüseynovun fərdi təsərrüfatına sürü halında hücum edən canavarlar 6 baş qoyunu parçalayıb.
Ev sahibinin dediyinə görə, ona təxminən 2500 manat maddi ziyan dəyib.
Sakinlər bu cür halların son vaxtlar tez-tez baş verdiyini, qarşısını ala bilmədiklərini bildiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре