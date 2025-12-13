https://news.day.az/azerinews/1802119.html Mobil telefonda gizlədilən qızıl külçələr aşkarlandı - VİDEO - FOTO Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində qızıl külçələrin, mobil telefon, fotoaparat və digər malların qanunsuz yolla gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Day.Azz-a Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.
Şarja-Bakı aviareyisi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının çantalarına gömrük baxışı həyata keçirilib və gömrük orqanına bəyan edilməyən 2 ədəd mobil telefon, 3 ədəd fotoaparat, 10800 ədəd xarici markalı siqaret, 16 ədəd elektron siqaret, 10 ədəd qida əlavəsi, "Dyson" markalı saç feni və digər mallar aşkarlanıb.
