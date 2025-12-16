Baş ağrısını tez aradan qaldırmaq üçün sadə

Baş ağrısından əziyyət çəkənlər üçün həkimlər bir neçə sadə və sürətli üsul tövsiyə edirlər.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu metodlar dərman qəbul etmədən ağrını qısa zamanda yüngülləşdirə bilər.

Tövsiyə olunan üsullar:

Gözləri və başı 5-10 dəqiqə dincəltmək, ekranlardan uzaq durmaq;

Alın və gicgah nahiyəsinə soyuq kompres qoymaq;

Boyun və çiyin əzələlərini yüngül masaj etmək;

Bir stəkan su içmək, çünki susuzluq da baş ağrısını artırır;

Qısa təmiz hava gəzintisi etmək və dərin nəfəs məşqləri.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu metodlar çox zaman ağrını yüngülləşdirməyə kömək edir, lakin baş ağrısı tez-tez təkrarlanarsa, mütləq həkimə müraciət edilməlidir.