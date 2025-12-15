Bu ölkədən Azərbaycana pul köçürmələri 3 dəfəyə yaxın artıb
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan Fransaya fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 3,857 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumatına görə, bu göstərici 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,076 milyon ABŞ dolları və ya 35% azdır.
Məlumata görə, hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə ümumi pul köçürmələrində Fransanın payı 1,1% təşkil edib.
Həmçinin cari ilin ilk 9 ayında Fransadan Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 19,027 milyon ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 12,192 milyon ABŞ dolları və ya 2,8 dəfə artım deməkdir.
Hesabat dövründə xaricdən Azərbaycana ümumi pul köçürmələrində Fransanın payı 2,2% təşkil edib.
2024-cü ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan Fransaya fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 5,933 milyon ABŞ dolları, əks istiqamətdə isə 6,835 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ümumilikdə, 2025-ci ilin ilk 9 ayında Azərbaycandan xarici ölkələrə fiziki şəxslərin həyata keçirdikləri pul köçürmələrinin həcmi 361,357 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə 46,925 milyon ABŞ dolları və ya 11,5% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə xarici ölkələrdən Azərbaycana fiziki şəxslərin pul köçürmələrinin həcmi 849,910 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 1,404 milyon ABŞ dolları və ya 0,2% çoxdur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре