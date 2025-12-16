Azərbaycanın yanvar-noyabr aylarında elektrik enerjisi ixracından əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb
Cari ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan 1,221 milyard kilovatt-saat elektrik enerjisi ixrac olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, elektrik enerjisinin ixracından əldə olunan gəlir 69,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə elektrik enerjisinin ixracı həcm etibarilə 524 milyon kilovatt-saat, yəni 30 faiz, dəyər ifadəsində isə 24,2 milyon ABŞ dolları, yəni 25,8 faiz azalıb.
Cari ilin ilk on bir ayında elektrik enerjisinin qeyri-neft sektorundakı ixrac payı 2,35% olub.
Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə ümumilikdə 44,589 milyard ABŞ dolları məbləğində xarici ticarət əməliyyatları həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,480 milyard ABŞ dolları və ya 3,4% çoxdur.
Ümumi xarici ticarət dövriyyəsində ixracın payına 23,401 milyard ABŞ dolları, idxalın payına isə 21,188 milyard ABŞ dolları düşüb. Son bir ildə ixrac 937 milyon ABŞ dolları və ya 3,8% azalarkən, idxal 2,416 milyard ABŞ dolları və ya 12,9% artıb.
Nəticədə xarici ticarətdə 2,213 milyard ABŞ dolları məbləğində müsbət saldo formalaşıb ki, bu da illik müqayisədə 3,353 milyard ABŞ dolları və ya 2,5 dəfə azdır.
