https://news.day.az/azerinews/1802837.html Görmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün yeni üsul tapıldı Çexiyanın Praqa şəhərindəki "Kralovske Vinohrady" universitet xəstəxanasının həkimləri görmə problemləri yaşayan insanlara ümid veriblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yaşa bağlı görmə zəifliyi olan xəstələrin gözlərinə kiçik teleskop tipli implantlar yerləşdirilib.
Görmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün yeni üsul tapıldı
Çexiyanın Praqa şəhərindəki "Kralovske Vinohrady" universitet xəstəxanasının həkimləri görmə problemləri yaşayan insanlara ümid veriblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yaşa bağlı görmə zəifliyi olan xəstələrin gözlərinə kiçik teleskop tipli implantlar yerləşdirilib.
Bu ixtira minlərlə insanın görmə qabiliyyətini bərpa edə bilər. İmplant bir gözə yerləşdirilir və qazla doldurulmuş kamera ilə birləşdirilmiş iki güclü linzadan ibarətdir, linzalar və kamera isə optik keyfiyyəti artırmaq və teleskopu qorumaq üçün nəzərdə tutulub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре