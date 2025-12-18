İspaniya - Argentina matçının məkanı və vaxtı açıqlandı

Argentina ilə İspaniya arasında keçiriləcək "Finalisssima" oyununun məkanı və vaxtı açıqlanıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma gələn il martın 27-də Qətərin paytaxtı Dohada keçiriləcək. Bu barədə hər iki ölkənin futbol federasiyasının mətbuat xidməti mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, "Finalisssima" Cənubi Amerika ilə Avropa çempionu arasında təşkil olunur.